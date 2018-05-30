Помощника президента Беларуси задержали на взятке в $ 200 тысяч

Помощник президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко сегодня был задержан при получении взятки в $ 200 тысяч.

КГБ Беларуси сообщает: «В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $ 200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь — инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич».

В КГБ уточнили, что в поле зрения оперативников Ровнейко попал не менее года тому в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

При получении очередной взятки он был задержан с деньгами в руках. В отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Сейчас задержанный находится в СИЗО.