СБУ опубликовало видео задержания «убийцы» Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео задержания организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Видео опубликовала СБУ в Youtube.
По словам главы СБУ Василия Грицака, задержанный является бывшим участником АТО. За убийство Аркадия Бабченко он должен был получить 30 тысяч долларов.
Мужчина согласился на сотрудничество со следствием и будет проходить как свидетель.
На опубликованных кадрах видно, что несколько сотрудников СБУ задерживают мужчину возле станции метро Олимпийская в центре Киева.
Видео: