Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео задержания организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Видео опубликовала СБУ в Youtube.

По словам главы СБУ Василия Грицака, задержанный является бывшим участником АТО. За убийство Аркадия Бабченко он должен был получить 30 тысяч долларов.

Мужчина согласился на сотрудничество со следствием и будет проходить как свидетель.

На опубликованных кадрах видно, что несколько сотрудников СБУ задерживают мужчину возле станции метро Олимпийская в центре Киева.

Embedded video for СБУ опубликовало видео задержания «убийцы» Бабченко

Видео: