Совет Европы обратился к украинским властям в связи с убийством российского журналиста в Киеве

В Совете Европы призвали провести эффективное и быстрое расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого убили в Киеве, 29 марта. Об этом на своей странице в Твиттере написал спикер генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.Хольтген при этом сравнил ситуацию с безопасностью журналистов в Украине и России.“В Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью. Убийство Аркадия Бабченко должно быть расследовано быстро и в полной мере”, - написал Хольтген.Напомним, Аркадий Бабченко известен своими жесткими заявлениями об аннексии Крыма и войне на Донбассе. В феврале 2017 года он был вынужден уехать из России, поскольку получил информацию о готовящемся против него уголовном деле. Он несколько раз делал заявление, что покинул Родину из-за опасности за свою жизнь.