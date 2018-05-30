Тень Сороса за кулисами кризиса

Мировые СМИ обсуждают решение президента Италии заблокировать формирование правительства, предложенного коалицией евроскептиков из партий «Лига» и «5 звезд».

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян обратил внимание на противоречие, появившиеся в политической элите Италии:

«Сейчас складывается достаточно специфическая ситуация, когда президент страны был избран еще предыдущим парламентом, а нынешний парламент, в большинстве своем, очень евроскептический. И получается, что президент от старого парламента с одной стороны и победившие партии в новом парламенте – с другой, не в состоянии сформировать правительство».

Кто «заказал» Паоло Савону?

Как позднее объяснил Матарелла, всему виной фигура Паоло Савоны – известного итальянского экономиста, которого молодые партии прочили на пост министра финансов. 81-летний Савона – убежденный критик евро и автор плана по выводу Италии из еврозоны. Президент не скрывал, что причина отказа – позиция Савоны по важнейшему экономическому вопросу.

По словам Матареллы, он не может допустить на такой пост «министра, который выступает за выход из зоны евро». Британское издание The Economist, подконтрольное глобальным финансовым элитам, подтвердило общую позицию Запада:

«Назначение Савоны действительно может вызвать панику на рынках капитала, которые уже взволнованы тем фактом, что третьей экономикой еврозоны будут управлять популисты. «5 звезд» и «Лига» выступают за рост трат государственных средств и сокращение налогов, направленное на оживление вялой итальянской экономики».

Иными словами, виден основной «заказчик» продолжения политической нестабильности в Италии – транснациональный финансовый капитал. В подтверждение этому – позиция представителя этих кругов и творца «цветных революций» во всем мире Джорджа Сороса. Выступая в Париже на тему ситуации в Европе, он сказал, что «мир движется к еще одному большому финансовому кризису».

По его словам, Европейский союз переживает глубочайший кризис и «все, что могло пойти не так, пошло не так». Наплыв нелегальных мигрантов и жесткие меры экономии, навязываемые из Брюсселя, способствовали росту популярности патриотических и традиционалистских партий:

«Европа находится в экзистенциальной опасности, это не фигура речи, это жестокая реальность».

Под «Европой» Сорос подразумевает, конечно же, глобалистский проект Европейского союза, чья главная задача – размывание идентичности народов Старого света. Помимо этого, недовольны позицией итальянских евроскептиков и в Берлине. В случае выхода Италии из зоны евро, последствия придется разгребать правительству Ангелы Меркель, которая также всеми силами удерживает Рим от выхода из проекта по европейской интеграции. Внутри самой страны евроскептикам противостоят ставленники глобальных элит, отстаивающие ЕС. Именно эти властные круги и надавили на президента Матареллу с тем, чтобы тот заблокировал формирование правительства.

Что дальше?

Формально Матарелла назначил «правительство технократов» во главе с Карло Катторелли. Неудивительно, что этот человек – бывший сотрудник Международного валютного фонда, по факту находящегося под контролем влиятельной финансовой династии Ротшильдов. Он должен быстро сформировать правительство из людей без политических амбиций, которые будут исполнять свои обязанности до новых выборов. Для этого нужно получить одобрение парламента, что скорее всего не произойдет, так как большинство мест как раз у евроскептиков.

В таком случае страну ожидают новые выборы. Евроскептики уверены, что в случае, если выборы состоятся в ближайшее время, они улучшат свой результат, так как недовольство политикой нынешней исполнительной власти только увеличивается. «Старые элиты», подконтрольные Брюсселю, напротив, попытаются максимально отсрочить выборы в надежде, что «популистский момент» сойдет на нет.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини пообещал, что в ближайшее время обсудит с главой «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо реформу электоральной системы, чтобы лишить глобалистов возможности вставлять палки в колеса. Благо, большинство в избранном парламенте позволяет это сделать:

«Единственное, в чем мы можем быть уверены – это то, что в парламенте есть большинство, которое может предлагать и принимать законы, и первое, что мы сделаем – это начнем дискуссию о новом законе о выборах».

За что их так не любят?

Помимо желания обеспечить суверенитет собственной страны, защититься от нелегальной миграции и выйти из зоны евро, новые партии активно заявляют о том, что выступают за сближение с Москвой и отмену антироссийских санкций. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини неоднократно приезжал в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, депутатами Госдумы и журналистами.

Сальвини был одним из первых, кто поздравил Владимира Путина с победой на выборах в марте 2018 года, пожелав ему «хорошей работы».

Андрей Афанасьев

https://tsargrad.tv/articles/shvatka-za-italiju-druzja-putina-protiv-sorosa-i-merkel_135546