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Украинский министр выступил с призывом «сжечь Москву»


Добавлено: 30 май 2018 в 17:42, Категория: Украина
Украинский министр выступил с призывом «сжечь Москву»

На Украине выступили с очередным громким призывом по России.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян охарактеризовал Россию как «империю варваров». По его словам, целью РФ является разрушение всего, что нельзя «покорить, понять». Об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке.

«Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь», - выразил мнение Омелян.

Помимо того, он адресовал упрек «отдельным западным политикам» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Москвой.

Следует отметить, что на Украине уже не в первый раз высказывают желание причинить России каким-то образом вред. Так, в мае депутат Рады Игорь Мосийчук выступил с призывом уничтожить Крымский мост, объявив, что он является объектом «вражеской инфраструктуры».


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Добавлено: 30 май 2018 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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