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В оккупированном Луганске за украинские флажки задержали подростков


Добавлено: 30 май 2018 в 22:23, Категория: Украина

В оккупированном Луганске боевики задержали несовершеннолетних подростков, у которых при досмотре была найдена украинская атрибутика.

Об этом сообщили в одном из сообществ соцсети «ЛНР — хроники дурдома». Так, там отметили: «Вчера на ул. Возрождения г. Луганска в районе рынка „Околица“ патруль обыскал двух малолетних пацанов. При себе у них обнаружили 2 украинских флажка размером 30x40 см и 6 сувенирных украинских флажков на присоске».

По информации, молодых людей боевики сразу же заподозрили в «шпионаже» и вызвали «опергруппу МГБ ЛНР».


Фото:
В оккупированном Луганске за украинские флажки задержали подростков

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Добавлено: 30 май 2018 в 22:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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