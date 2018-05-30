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В США охотники застрелили существо, похожее на оборотня


Добавлено: 30 май 2018 в 16:35, Категория: Украина

16 мая возле частных домов американского города Дентона люди заметили на пастбище то ли волка, то ли еще какое-то животное, испугавшее их и заставившее обратиться за помощью к властям.

Сразу после этого, сержант Кайл Андерсен, заведующий отделением дикой природы городской управы, послал туда двух охотников, чтобы они разобрались, что за хищник пугает держателей домашнего скота.

В результате, охотники убили странное животное, которое так и не было никем идентифицировано. Загадочное существо было отправлено в лабораторию в Bozeman (штат Монтана) на анализ ДНК — с целью выяснить, к какому виду животных относится убитый зверь. До сих пор никаких известий, хотя прошедшая неделя с лишнем — вполне достаточный срок, чтобы ученые вынесли свой вердикт. Отмечается, что по внешним признакам зверь напоминает гибрид волка, собаки и койота.


Фото:
В США охотники застрелили существо, похожее на оборотня

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Добавлено: 30 май 2018 в 16:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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