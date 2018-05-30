В Украине будут запрещены некоторые российские книги

Государственные контролирующие органы Украины объявили об отказе от выдачи разрешения на ввоз на территорию страны нескольких книг из РФ.
Отмечается, что выбранный перечень изданий прошел предварительную проверку экспертной группы, которые выявили в них опасное содержание.
Эксперты признали, что книги Сергея Васильева "На разломе двух времен" (издатель: ООО "Альпина Паблишер", г. Москва), Тима Скоренка "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" (издатель: ООО "Альпина нон-фикшн", г. Москва) и Алексея Волкова "Шаги Командора" (издатель: ООО "Издательство "Е", г. Москва) содержат материалы, пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии, – говорится в сообщении.
На данный момент никакой реакции со стороны издателей из Российской Федерации не последовало.