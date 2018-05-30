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» » Жители Крыма остаются украинцами, - омбудсмен

Жители Крыма остаются украинцами, - омбудсмен


Добавлено: 30 май 2018 в 21:07, Категория: Политика
Жители Крыма остаются украинцами, - омбудсмен
По версии омбудсмена, который занимается защитой украинцев, находящихся в заключении на территории РФ, жители Крыма остаются гражданами Украины.

Такое мнение высказала Людмила Денисова, апеллируя к определению "гражданин", которое прописывается в международной Конвенции о передаче осужденных лиц.

Исходя из этого Украина имеет полное право требовать освобождения осужденных Сенцова и Кольченко.
При этом отмечается, что Российская Федерация отказывается передавать их Украине, заявляя, что они являются гражданами России.

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Добавлено: 30 май 2018 в 21:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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