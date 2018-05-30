Жители Крыма остаются украинцами, - омбудсмен

По версии омбудсмена, который занимается защитой украинцев, находящихся в заключении на территории РФ, жители Крыма остаются гражданами Украины.Такое мнение высказала Людмила Денисова, апеллируя к определению "гражданин", которое прописывается в международной Конвенции о передаче осужденных лиц.Исходя из этого Украина имеет полное право требовать освобождения осужденных Сенцова и Кольченко.При этом отмечается, что Российская Федерация отказывается передавать их Украине, заявляя, что они являются гражданами России.