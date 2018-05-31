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Боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ: у оккупантов потери


Добавлено: 31 май 2018 в 09:14, Категория: Украина
Боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ: у оккупантов потери

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, из которых девять обстрелов были с применением тяжелого вооружения — артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов — 120 мм и 82 мм.

Наиболее напряженной на луганском направлении фронта была обстановка в районе сел Крымское и Новотошковское.

Так, на Донецком направлении силы ООС вели «активные оборонительные действия» около населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Также «адекватный ответ» оккупанты получили в Приазовье — близ Чермалыка и Гнутово.

В результате обстрелов двое защитников получили ранения — они эвакуированы в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Разведка доложила, что потери противника — двое уничтожены, четверо ранены.


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Добавлено: 31 май 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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