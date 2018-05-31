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Боевики применили новую тактику боя под оккупированной Горловкой


Добавлено: 31 май 2018 в 14:49, Категория: Украина
Боевики применили новую тактику боя под оккупированной Горловкой

Ситуация в районе проведения ООС на Донбассе остается напряженной, но контролируемой.

По данным штаба ООС, боевики применили новую тактику под Горловкой — поселок Южный (Чигири) боевики систематически обстреливают из крупнокалиберных пулеметов и минометов, причем основной целью противника становится не нанесение урона бойцам ВСУ, а запугивание местных жителей. В ООС добавили: «Основной целью врага является уничтожение жилых домов и запугивание местных жителей. Огонь по защитникам Южного почти не ведется. В то же время, защитники населенного пункта своевременно выявляют огневые средства противника и подавляют их огнем».

Кроме того, пресс-служба 24 Отдельной механизированной бригады имени короля Данила, опровергла информацию, «распространенную некоторыми интернет-ресурсами», о критической социальной и гуманитарной ситуации в Южном. Там отметили: «Объединенные силы оказывают необходимую помощь гражданам указанного населенного пункта. Позиции Объединенных сил расположены за границами Южного. В то же время, российско-оккупационные войска … предпринимают систематические обстрелы этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Огонь по защитникам Южного почти не ведется».


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Добавлено: 31 май 2018 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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