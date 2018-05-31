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Генштаб Украины ожидает поставок оружия из ЕС


Добавлено: 31 май 2018 в 18:35, Категория: Политика
Генштаб Украины ожидает поставок оружия из ЕС
По заявлению представителей Генерального штаба Украины, ожидаются поставки вооружения не только из США, но и ЕС.

Такое заявление сделал в ходе очередной пресс-конференции представитель Генерального штаба Украины Валентин Левчик.

Считается, что такое решение станет логическим продолжением политики западных партнеров по предоставлении помощи Украине для борьбы с агрессией РФ.
Подчеркивается, что поставки зарубежного вооружения помогут ВСУ и другим силовым ведомствам выйти на качественно новый уровень боеспособности.

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Добавлено: 31 май 2018 в 18:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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