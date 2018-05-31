Генштаб Украины ожидает поставок оружия из ЕС

По заявлению представителей Генерального штаба Украины, ожидаются поставки вооружения не только из США, но и ЕС.Такое заявление сделал в ходе очередной пресс-конференции представитель Генерального штаба Украины Валентин Левчик.Считается, что такое решение станет логическим продолжением политики западных партнеров по предоставлении помощи Украине для борьбы с агрессией РФ.Подчеркивается, что поставки зарубежного вооружения помогут ВСУ и другим силовым ведомствам выйти на качественно новый уровень боеспособности.