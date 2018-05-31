Главу Минобороны Британии резко одернули из-за его ответа на вопрос о России

Британский журналист отказался продолжать интервью с главой Минобороны Гэвином Уильямсоном, заявив, что так и не дождался от министра прямого ответа на вопрос о России.

Ведущий программы Good Morning Britain Ричард Мэдли поинтересовался у главы Минобороны Британии, жалеет ли он, что посоветовал России молча убраться из страны, когда Москва раскритиковала решение британского правительства выслать российских дипломатов.

В ответ Гэвин Уильямсон сначала стал говорить о высококвалифицированном медицинском персонале, который занимался лечением Скрипалей, затем вдруг заявил о всемирном заговоре против Британии, так и не ответив на заданный вопрос.

После четырех безуспешных попыток получить прямой ответ на свой вопрос, британский журналист заявил, что интервью окончено.

Напомним, российские дипломаты покинули Британию в связи с подозрениями правительства в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери