Ким Кардашьян устроила свидание Дональду Трампу

Телезвезда Ким Кардашьян фото: Fotobank / GettyImagesЭпатажная Ким Кардашьян встретилась с президентом США в Белом доме.Кажется, что американская звезда реалити-шоу не имеет никакого отношения к политике и ее ничего не интересует, кроме откровенных нарядов и очередных интимных снимков в Сети. Однако это не так.Вчера Ким посетила Белый дом, чтобы обсудить с Дональдом Трампом тюремную реформу. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта президента США.«Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесения приговоров», — сообщил президент и разместил совместное фото с телезвездой в Овальном кабинете.В частности, Ким подняла вопрос о помилование 62-летней Элис Джонсон. Женщину приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за обвинение в хранении и контрабанде наркотиков. Элис провела в тюрьме уже 21 год и успела стать прабабушкой. Модель, узнав о слишком суровом наказании американки, решила помочь ей освободиться из-под стражи.Отметим, сегодня Ким Кардашьян встретится со старшим советником и зятем президента — Джаредом Кушнером — с целью дальнейшего обсуждения пенитенциарной реформы.