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На Украину надвигаются прохлада и дожди из России


Добавлено: 31 май 2018 в 22:43, Категория: Украина
На Украину надвигаются прохлада и дожди из России

На большей части территории Украины в ближайшие сутки станет более прохладно из-за холодного фронта с севера России, сообщает Укргидрометцентр.

Так 1 июня будет без осадков, но на Закарпатье и в Карпатах — кратковременный дождь с грозой. В Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4–9 ° тепла, днем 16–21 °; на остальной территории ночью 9–14 °, на побережье морей 15–18 °, днем 20–25 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 29 °.В Киеве — ночью 11–13 °, днем 22–24 °.

2 июня на западе Украины будет кратковременный дождь с грозой. В Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 3–8 ° тепла, днем 18–23 °; на остальной территории ночью 6–11 °, в западных областях и на побережье морей 9–14 °, днем 21–26 °. В Киеве — ночью 9–11 °, днем 24–26 °.

3 июня дожди с грозами пройдут по всей западной Украине и частично захватят центральные и северные области. Температура воды в Черном и Азовском морях — 19–22 °; в Днепре возле Киева 22 °.


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Добавлено: 31 май 2018 в 22:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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