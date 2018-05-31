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Назарбаев стремится стать лидером Единой Мировой Религии


Добавлено: 31 май 2018 в 11:14, Категория: Политика
Назарбаев стремится стать лидером Единой Мировой Религии

Роль Астаны в планах глобального мирового правительства не заключается только в создании нового Мирового финансового центра, этакой новой Швейцарии или TheCityofLondon под контролем Британской Короны. Экономический и финансовый контроль над миром, в том числе и над исламским миром, не возможен без абсолютного контроля над основными мировыми религиями. Создание нового мирового центра в Астане происходит при полной поддержке самой глобализированной структуры – Организации Объединенных Наций. ООН полностью поддерживает и участвует в построении не только нового города, но и в создании Астанинского международного финансового центро и Future Energy Expo 2017. Но одной из самой важной частей поддержки является создание в Астане при полном содействии ООН Конгресса лидеров мировых и традиционных религий.

Построенный с помощью Джорджа Буша и стоящими за ним силами Мирового Глобализма под крышей Назарбаева новый мировой экономический и финансовый центр, призванный стать Центром глобализированного мира, стал остро нуждаться и в едином идеологическом и религиозном центре, что со всем энтузиазмом и стал воплощать в жизнь Назарбаев. Астана оснащена всеми атрибутами нового мирового порядка, архитектура каждого здания понимающим людям ясно говорит о его предназначении. А знаменитый Дворец мира явно предназначен для резиденции новой глобальной теократии с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, возглавляющим спонсируемое ООН движение. Все создатели новой мировой столицы просто ждали момента, когда их ставленник Хиллари Клинтон станет президентом США, чтобы они могли разрушить все мироустройство и объявить о создании штаб-квартиры нового глобализированного мира, расположенного в Астане.

Первоначально на очередном конгрессе в Астане возглавить новую единую мировую религию планировалось предложить папе Римскому Франциску. Именно он должен был стать лидером движения One World Religion. Однако на роль лидера этого движения претендует и сам Назарбаев. Ведь это он на протяжении десятилетий вместе с Джорджем Бушем при полной поддержке ЦРУ стремился объединить Женеву, Рим и TheCityofLondon в новый глобальный дом Организации Объединенных Наций в Астане. Назарбаеву уже был предоставлен мандат ООН на создание с помощью Конгресса мировых и традиционных религий глобальной политики борьбы с терроризмом. Сейчас Назарбаев находится в прямой конкуренции с папой Франциском за позицию мирового лидера Единой Мировой Религии, что грозит миру новыми непредсказуемыми столкновениями на различных фронтах.

К тому же эти планы явно не устраивают как президента России Владимира Путина, так и президента США Дональда Трампа, настроенных на развитие и укрепление своих национальных государств. Этот фактор на сегодня является самым объединяющим обе наши страны, и только приоритеты Трампа и его положение в самой Америке в настоящее время сдерживают создание нового союза в противовес планам глобалистов.

Нео-марксистские и социалистические планы папы Франциска, его апокалиптические ожидания и желания возвести на Иерусалимский трон испанского короля Хуана Карлоса или его наследника Филлипа VI входят в явное противоречие в планами Назарбаева. Президент Казахстана считает, что после поражения Клинтон именно он является новым глобальным мировым лидером, который создаст Единую мировую религию в Астане посредством Конгресса мировых и традиционных религий. Он даже построил Дворец Мира для размещения новой Единой Мировой Религии - Глобальной Теократии. Сегодня Казахстан предлагается всему миру как «образец религиозной и культурной гармонии». На Конгрессе Назарбаев сказал:

***

В своей борьбе с новым глобализированным мировым порядком, «глубинным государством» Дональд Трамп крайне ограничен жестокой борьбой внутри США. Последние угрозы в сторону ООН, вплоть до разгона этой организации, россияне восприняли на счет России. Однако главной целью является отнюдь не она, а именно ООН, как основной глобальный центр. Тем более что штаб-квартира ООН находится не где-то очень далеко на другом континенте, как Астана, а в самих США, в Нью-Йорке, что делает ее крайне зависимой от любых действий Трампа, от глобальных и финансовых до бытовых.

Владимир Путин находится в не менее сложных обстоятельствах. С одной стороны новый мировой центр находится непосредственно рядом с границами России, пока в одном экономическом и военном пространстве. Рабочая сила, финансовые потоки, товары и услуги могут свободно перемещаться через границу. Путин не может подобно Трампу отгородиться от проблемы строительством стены на границе. Одновременно Россия выступает за сохранение ООН, как последней сдерживающей силой на пути к хаосу, всячески препятствуя ее реформации. После исчезновения ООН уже ничто не сможет остановить всемирный хаос и мировую войну. Мы хорошо помним уроки Лиги Наций и Второй мировой войны и не хотим ее повторения в гораздо более масштабном и ужасном варианте. Поэтому поражение Трампа в его внутренней борьбе крайне не выгодно России. Одновременно его победа дает надежду на союз с ним против общего врага, но исключительно на равных условиях. Правда есть опасения, что победа вскружит голову Трампу и он по-ковбойски решит аналогичным способом решать и все остальные проблемы, что Россию не устраивает. Поэтому сложное балансирование сразу на нескольких фронтах, создание на каждом направлении системы сдержек и противовесов, поддержание баланса сил и интересов с сохранением относительной стабильности – чудовищно сложный, но единственно правильный путь для России и ее президента. Ну а «удары в спину», которые плодит не всегда объективная пресса, наше общество как-то переживет, как пережила уже неоднократно чудовищные испытания, выпавшие на долю России на протяжении всей нашей истории.

Александр Никишин, «Колокол России»

http://kolokolrussia.ru/geopolitika/astana-centr-geopoliticheskoy-borb-za-novy-mirovoy-poryadok

Часть 2

Часть 3


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Добавлено: 31 май 2018 в 11:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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