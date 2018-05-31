Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения.Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.Для того, чтобы улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией, российским властям необходимо принять конкретные шаги для решения накопившихся обеспокоенностей, отмечается в заявлении ведомства.«Они [Помпео и Лавров] обсудили проблемы и вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями, а также ситуацию на Украине и в Сирии. Госсекретарь Помпео подтвердил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, это произойдет только если Россия продемонстрирует, что она готова принять конкретные меры для решения проблем, которые нас беспокоят, включая вмешательство во внутренние дела США», — говорится в заявлении.Также Газета.ру отмечает, что это была первая беседа Помпео с главой российского МИДа с момента вступления госсекретаря в должность.Ранее в МИДе России сообщили, что разговор Помпео и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны.