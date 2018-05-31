Появились подробности об организаторе «убийства» Аркадия Бабченко

В организации «убийства» российского журналиста подозревают исполнительного директора украинско-немецкого предприятия СП «Шмайсер» Бориса Германа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат задержанного Евгений Солодко. Предприятие Германа является единственным негосударственным предприятием по производству оружия в Украине.

«Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — отмечает Евгений Солодко.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения для Бориса Германа назначено на 31 мая.

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