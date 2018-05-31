Правильное библейское отношение к содомии

Продолжаем, друзья, путешествие по кругам преисподней вместе с Данте и Вергилием. Сегодня мы поговорим о том, что раньше европейцы клеймили, и что раньше было подлинными европейскими ценностями. А именно - правильное библейское отношение к гомосексуализму, к содомии.

Сегодня это не является европейскими ценностями, Европа придумала себе другие ценности. И вот мы в пользу той прошлой, ушедшей Европы, и против Европы сегодняшней, почитаем несколько отрывков из Песни 15-й и 16-й Дантова "Ада".

Данте пишет, как он встречается с ними. Шли тени на него, "Смотрели снизу, глаз сощуря в щелку, / Как в новолунье люди, в поздний час, / Друг друга озирают втихомолку; / И каждый бровью пристальное повел, / Как старый швец, вдевая нить в иголку".

Эти зловещие люди приближались к нему. Они не имеют покоя, согласно его описанию, отчасти он нафантазировал, отчасти начитался различных трактатов. Они постоянно движутся: стоит им остановиться, они будут наказаны страшными наказаниями. То есть они постоянно бегут, не знаю куда.

И вот здесь он замечает одного своего знакомого. Некий сэр Брунетто - чрезвычайно образованный человек, который написал ряд книг, очень значимых для Средневековья, о путешествии по царству красоты, науки, природы и любви. И считался его учителем, Данте. Он с ним беседует.

"Иных отметить кстати, / Об остальных похвально умолчать, / Да и не счесть такой обильной рати". "То люди церкви, лучшая их знать, / Ученые, известные всем страна; / Единая пятнает их печать".

Он признается, что в этих адских областях, где находятся гомосексуалисты, находится очень много известнейших людей. А высокое Возрождение - это была эпоха такой сознательной педерастии. Все наши прославленные гении, Караваджо, например, или Микеланджело, они были упертыми антицерковниками. Талантливые люди, отмеченные многими знаками гениальности, и вместе с тем были сознательные участники педерастических оргий. Это был некий тайный знак их принадлежности к антицеркви. Таким образом они запечатлели себя как причастных к области, чуждой христианской морали и нравственности.

Вот он пишет об этом, почему люди церкви, лучшая их знать. Это кардиналы, папы, кто-то еще. Данте, кроме католиков, никого не знал. Протестантизм еще не родился, католицизм уже загнивал. Это, очевидно, плоды роскоши и безответственности, которые всегда рождают в человеке крайнее извращение его жизненных сил.

Первая глава Послания Апостола Павла к римлянам описывает этих бедных людей именно как людей, которые не имели Бога в разуме, то есть не думали о Боге. А кроме этого восхвалили и возвеличили себя. То есть полюбили себя и стали довольны собою. И на фоне из-за их гордости крайней, предал их Бог в неискусный разум творить непотребство. Спустил постромки и они, лишенные узды, естественной или благодатной, или и той, и той, впали во что-то совершенно невозможное.

Очень страшно. Ничего более страшного - даже лес самоубийц, где каждая ветка плачет от боли, когда ее ломают, не так страшен, как царство гомосексуалистов.

Это всего-навсего поэтический дар, пропущенный сквозь большие знания. Но вместе с тем это и пророчество, и откровение о том, во что верили европейцы всегда и всюду, с тех пор как были просвещены Евангелием. Это и есть европейские "ценности".

Те, которые насильничают над естеством, должны будут жить в преисподней. Такова правда, от которой не скроешься.

Протоиерей Андрей Ткачев

https://tsargrad.tv/articles/zloveshhie-sodomity-brodjat-v-adu-dante_47443