Правительство будет компенсировать украинцам деньги за няню

Премьер-министр Украины Владимир ГройсманНакануне Дня защиты детей правительство анонсировало скорое введение бонусов от Кабмина новоиспеченным родителям в Украине.А именно – семьи, в которых произошло пополнение, будут получать деньги на няню и «пакет малыша».Чтобы увеличить в стране рождаемость, Кабинет Министров постановил ввести выплаты родителям. В частности, государство будет компенсировать семьям с детьми услуги няни, чтобы мама отказывалась от декретного отпуска и спокойно могла работать.Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.«В первые месяцы нужно поддержать маму. Дать возможность ей нанять няню, чтобы та смотрела за ребенком, а самой пойти на работу. Мы с органами местного самоуправления принимаем важное решение – в тех пропорциях, как зачисляемый в бюджеты налог на доходы физических лиц, – вводим понятие муниципальной няни. Это будет работать с 1 января», – сказал Владимир Гройсман.Также Гройсман отметил, что родители должны сами найти няню, услуги которой их вполне устроили, официально заключить с ней сделку, а затем обратиться в Государственную фискальную службу для возмещения потраченных средств.«Когда вы наймете няню, мы будем вам компенсировать около 1,5 тысячи гривен ежемесячно», – добавил Владимир.Кроме того, при рождении ребенка родителям в роддоме представят вместительный бэби-бокс (как в зарубежных странах) – так называемый «пакет малыша». В такой «пакет» войдут детские салфетки, пеленки, присыпка, соска, памперсы и другие предметы, которые необходимы для ухода за малышом. Его стоимость будет 5 тыс. грн.«Он собран с любовью, чтобы на первых этапах жизни у семьи было все необходимое, чтобы ухаживать за ребеночком. Это будет «пакет» с качественным наполнением», – пообещал будущим мамочкам Гройсман.Напомним, ранее Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа.