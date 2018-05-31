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» » «Привет от Мозгового»: в «ЛНР» обнаружили огромный схрон взрывчатки

«Привет от Мозгового»: в «ЛНР» обнаружили огромный схрон взрывчатки


Добавлено: 31 май 2018 в 17:49, Категория: Украина

Огромный схрон со взрывчаткой, обнаруженный боевиками ОРЛО в оккупированном Зоринске скорее всего, была похищена из шахты бандой «Призрак» во главе с их главарем Алексеем Мозговым еще в 2014 году

В соцсети в паблике «Свердловск — ты должен это знать» сказано: «Каждый свердловчанин знает, что в 2014 году Мозговой со своей бандой вывез всю эту взрывчатку с динамитного склада Свердловска. Для этого есть сотни подтверждений и свидетельств. Часть ее использовали на подрыв мостов через Северский Донец, а это осталось в тайнике».


Фото:
«Привет от Мозгового»: в «ЛНР» обнаружили огромный схрон взрывчатки

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Добавлено: 31 май 2018 в 17:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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