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Шахтер будет готовиться к сезону в Германии и Австрии


Добавлено: 31 май 2018 в 00:28, Категория: Украина
Шахтер будет готовиться к сезону в Германии и Австрии

Донецкий Шахтер сформировал план подготовки команды в течение короткого летнего межсезонья. Передает iSport.ua

Команда вернется из отпуска 18 июня. Свой первый учебно-тренировочный сбор «горняки» пройдут с 21-го по 30-е июня в немецком Грассау, который расположен на юго-востоке неподалеку от границы с Австрией. На этом сборе для подопечных Паулу Фонсеки запланированы два спарринга.

После короткой паузы, 3 июля «оранжево-черные» отправятся в австрийский Фельден, где пробудут до 12 числа. В рамках второго этапа учебно-тренировочных сборов запланированы еще три товарищеских матча.

О датах контрольных игр и соперниках клуб сообщит дополнительно.


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Добавлено: 31 май 2018 в 00:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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