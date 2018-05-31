Советника Авакова возмутила реакция ОБСЕ на инсценировку убийства Аркадия Бабченко

В МВД Украины не считают, что должны советоваться с ОБСЕ по поводу внутренних спецопераций.Об этом советник главы МВД Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.«Вообще, никак не могу понять: а при чем тут они, и то, как мы осуществляем защиту своей страны от российского террора? Может СБУ, МВД и ГПУ теперь должны просить у них разрешение на контртеррористические меры, спецоперации и публичные отчеты писать перед тем, как российских киллеров ловить и теракты ФСБ предупреждать?» — написал он.Сразу после новости об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, в ОБСЕ призвали к срочному расследованию убийства.После того, как стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было постановкой СБУ, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что осуждает решение Украины распространять ложную информацию о жизни журналиста.