В «Газпроме» подтвердили принудительное взыскание долга «Нафтогазом»

ПАО «Газпром» подтвердил информации о начале НАК «Нафтогазом» принудительного взыскания долга $ 2,6 млрд в Швейцарии.

Сейчас «Нафтогаз» ведет работу в банке Швейцарии по принудительному взысканию средств в пользу Украины. При этом в «Газпроме» заверили, что пока не получали официальных сообщений.

Компания Nord Stream 2 AG получила ордер на арест в связи с взысканием долга «Газпрома», там заверили, что ордер не окажет влияния на проект «Северный поток — 2».

По информации, в Швейцарии «Нафтогаз» может требовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».