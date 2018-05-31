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» » В «Газпроме» подтвердили принудительное взыскание долга «Нафтогазом»

В «Газпроме» подтвердили принудительное взыскание долга «Нафтогазом»


Добавлено: 31 май 2018 в 11:43, Категория: Украина
В «Газпроме» подтвердили принудительное взыскание долга «Нафтогазом»

ПАО «Газпром» подтвердил информации о начале НАК «Нафтогазом» принудительного взыскания долга $ 2,6 млрд в Швейцарии.

Сейчас «Нафтогаз» ведет работу в банке Швейцарии по принудительному взысканию средств в пользу Украины. При этом в «Газпроме» заверили, что пока не получали официальных сообщений.

Компания Nord Stream 2 AG получила ордер на арест в связи с взысканием долга «Газпрома», там заверили, что ордер не окажет влияния на проект «Северный поток — 2».

По информации, в Швейцарии «Нафтогаз» может требовать ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».


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Добавлено: 31 май 2018 в 11:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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