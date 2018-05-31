В Керчи ФСБ задержала 5 украинских судов

Сегодня сразу 5 украинских судов, которые направлялись в Мариуполь через Керченский пролив, были задержаны сотрудниками ФСБ.Об этом заявил глава организации "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, воспользовавшись своей страницей в социальной сети."Сегодня, 31 мая 2018 в интервале между 04:40 и 05:30 Береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению", – сообщил Клименко.На данный момент реакции от официальных представителей Украины все еще не последовало.