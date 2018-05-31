В Киеве участница группы смерти вскрыла себе вены

В среду вечером, 30 мая, в центре Киева 16-летняя девушка, которая является участницей «группы смерти» — «Синий кит» — в одной из соцсетей вскрыла себе вены осколками бутылки. Об этом сообщает «Информатор».

«В этот вечер их компания гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась покончить с собой», — отметило издание.

По его данным, она «разбила стеклянную бутылку, и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья». Рука была повреждена, лилась кровь, друзья пострадавшей вызвали скорую помощь.

Инцидент произошел на улице Крещатик около 23:20, пострадавшую госпитализировали.