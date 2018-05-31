Журналистам стало известно, кого назначат вместо Суркова.

Кадровые изменения, происходящие в Кремле, коснутся помощников и советников Владимира Путина. Среди них — Владислав Сурков, который курирует СНГ, Южную Осетию, Абхазию, Украину — в частности «ДНР» и «ЛНР».

Как стало известно СМИ, вместо Суркова может быть назначен бывший военный, член партии «Единая Россия» Михаил Бабич.

В 2016 году депутаты Госдумы РФ согласовали его кандидатуру на назначение послом в Украине. Однако Бабич получил отказ украинской стороны.

«Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российским ФСБ призван стать послом войны, является профессиональным диверсантом и классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами на Донбассе для организации силовых операций», — сделали вывод украинские эксперты.