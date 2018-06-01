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» » 30-летний Дмитрий Артюхов получил пост и. о. губернатора ЯНАО

30-летний Дмитрий Артюхов получил пост и. о. губернатора ЯНАО


Добавлено: 01 июн 2018 в 13:21, Категория: Политика
30-летний Дмитрий Артюхов получил пост и. о. губернатора ЯНАО

30-летнему Дмитрию Артюхову доверили исполнять обязанности Губернатора Ямала вплоть до запланированных на сентябрь текущего года выборов. Назначение этого политика-«технократа», заверяют эксперты, является демонстрацией преемственности власти в ЯНАО. Об этом информирует сайт «Новые Известия».
 
Дмитрий Артюхов является выходцем из Ямала — его детство прошло в Новом Уренгое. В аппарате Губернатора он начал работу в 2010-м году. К числу масштабных достижений чиновника относятся продвижение главных проектов округа в лице Северного широтного хода (СШХ, получил одобрение со стороны Федерального Правительства) и концессии по модернизации аэропорта (Новый Уренгой).
 
Добавим, что персона Дмитрия Артюхова не раз положительно отмечалась экс-главой Ямала, а ныне руководителем Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным. Он, в частности, говорил о том, что на 90% заслуги в реализации проекта СШХ принадлежит Артюхову и его команде.

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Добавлено: 01 июн 2018 в 13:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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