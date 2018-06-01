Автомобили ОБСЕ и МЧС ДНР попали под обстрел: силовики знали, в кого стреляют

Представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о нападении украинских силовиков на автомобили ОБСЕ и МЧС ДНР.

В данный момент дорога к фильтровальной станции обследуется сапёрами. В целях безопасности, представители ОБСЕ ждут окончания противоминных работ.

Накануне из ДНР поступали тревожные сообщения. Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что обстановка возле фильтровальной станции резко накалилась, режим прекращения огня не соблюдается.