ДТП с кортежем президента: киевляне перекрыли дорогу в столице

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Фольксваген» с номером AA8851CP — ранее в СМИ говорили, что авто из кортежа президента Петра Порошенко — сбил велосипедиста. Пострадавшему велосипедисту всего 13 лет, у него перелом руки и ноги. Мальчик госпитализирован.

Данное ДТП вызвало серьезный конфликт. Как отмечают очевидцы, люди перекрыли дорогу, так как, по их мнению, полицейские защищают водителя.

Источники из МВД подтвердили, что заблокированная людьми машина на ул. Григоренко, действительно, из кортежа президента. Эта машина правильно называется «сигнальная» — она первая едет в кортеже. Обычно она должна ехать с включенными сигнальными проблесковыми маяками, но в этот раз ехала без них. Видимо, это и стало причиной ДТП. Подросток нарушал правила, так как ехал на велосипеде по «зебре», хотя там можно передвигаться только пешком. Тем не менее, инцидент произошел именно на пешеходном переходе, где водитель должен проявлять повышенное внимание.

При этом, в Администрации президента отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко. «Указанное авто не является частью кортежа президента», — отметили там.

«Сопровождающая какую то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек госорганов. Люди над водителем хотят устроить самосуд», — рассказывают очевидцы.