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Глобалисты пропустят маленьких россиян сквозь сито цифрового отбора


Добавлено: 01 июн 2018 в 11:35, Категория: Политика
Глобалисты пропустят маленьких россиян сквозь сито цифрового отбора

В преддверии Дня защиты детей (1 июня) лоббисты внедрения антисемейных технологий усиливают прессинг всех ветвей власти с тем, чтобы легализовать как можно больше инструкций «уважаемых западных партнеров».

Редакция РИА «Катюша» получила возможность ознакомиться с новой версией плана мероприятий в рамках Десятилетия детства, редактируемого в недрах Минтруда, подальше от глаз родителей и общественников. План сильно изменился по сравнению с первым образцом июля 2017 года, из него исчезло множество выявленных нами и другими просемейными экспертами «закладок». Есть в нем и ряд позитивных пунктов, способных в случае добросовестной реализации укрепить Россию. Но появилась и огромная опасность: десятилетка, заявленная властями как дружественная детям, по своему содержанию может оказаться крайне враждебной к их родителям, а значит, и непосредственно к институту семьи. Ее ядром является масштабный социальный эксперимент под эгидой Центра стратегических инициатив Кудрина и Высшей школы экономики Кузьминова. Конечные задачи экспериментаторов шокируют, но давайте обо всем по порядку…

Начнем с позитивных моментов. Прежде всего, речь идет о материальной поддержке многодетных и малообеспеченных семей. Часть из этих мер уже реализуется – это выплаты на первого и второго родившегося после 1 января 2018 года ребенка, а также материнский капитал с расширенными вариантами применения. Также Правительство намерено оценить общий уровень эффективности и достаточности действующих мер соцподдержки, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всех семей, имеющих детей.

Правильными и очень нужными начинаниями так же видятся: обеспечение возможности для всех детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа для занятий в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества; разработка и реализация «дорожных карт» по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой; формирование информации об объемах бюджетных ассигнований из бюджетной системы РФ, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период (для информированности народа и большей прозрачности).

Можно обеими руками поддержать благие начинания министров и в области развития детско-юношеского спорта (обеспечение доступности инфраструктуры физкультуры и спорта для молодежи), и по защите прав ребенка в части предупреждения суицидов. Заслуживает внимания патриотический пункт из культурного раздела: «оказание содействия освещению в государственных средствах массовой информации по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также на патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганду нравственных ценностей и популяризацию здорового образа жизни». Желанный результат по итогам этого действа следующий: «Повышение доли граждан, испытывающих гордость за страну, увеличение количества детей, ведущих здоровый образ жизни, а также повышение уровня знакомства молодой аудитории с традиционными духовно-нравственными ценностями, а также повышение уровня знаний в области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности».

Наконец, важный элемент из блока «здоровый ребенок»: «Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации». Результатом чиновники видят развитие службы психологов в акушерских организациях, а также «убежищ» для беременных в трудной жизненной ситуации с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных. Безусловно, борьба с депопуляцией – важнейший шаг на пути к сбережению населения страны, но еще более значимым действием стал бы вывод абортов из ОМС. Самое большое государство в мире, в котором смертность коренных народов превышает рождаемость, которое по всем прогнозам через пару десятилетий превратится в «нацию стариков», продолжает платить за убийство собственных нерожденных детей – это полнейший сюрреализм.

Но за слоем сахарной пудры, как водится у нашего социально-экономического блока, скрылось нечто несъедобное. Это раздел, озаглавленный как «современная инфраструктура детства», ради которого, весьма вероятно, и учреждалось Десятилетка. Читаем первую задачу и удивляемся:

«Организация проведения научных исследований современного детства, включая физиологический, психологический и социальный портрет ребенка, а также состояние социальной инфраструктуры детства и прогнозной оценки перспектив и направлений ее развития».

Министры хотят собирать подробнейшую информацию о каждом ребенке, чтобы составить его социальный портрет, который будет постоянно обновляться. С чего вдруг такой интерес? Мы приблизимся к ответу, если изучим следующий пункт раздела:

«Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 - 2020 годы». Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:

2018 год – 84,77%;

2019 г. – 94,02%;

2020 г. – 100%».

Правительство вдруг решило любезно предложить свои услуги по воспитанию и уходу за годовалыми детьми (образовательным процессом это назвать сложно, при всем уважении), и уже к 2020 г. намерено открыть столько подобных суперранних яслей, что каждая семья сможет отдать туда своего ребенка.

С этим начинанием прекрасно сочетается вот такой странный элемент соцподдержки матерей: «Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».

Какие же условия надо создать матери с ребенком в возрасте до двух-трех лет, чтобы она совмещала обязанности по воспитанию с работой или серьезной учебой. Вариантов всего два: либо это фостерные семьи на дотациях от государства, берущие чужого ребенка на передержку, либо воспитанием детей занимается непосредственно государство в специальных учреждениях. Как видно из плана Правительства, уже через два года «непосильная ноша» мамы в виде воспитания и ухода за собственными годовалыми детьми будет заботливо перехвачена создаваемой системой – пока вроде бы в добровольном порядке. Но на самом деле ситуация может оказаться очень серьезной: ведь создаваемая инфраструктура должна как-то оправдывать свое существование. Вкупе с развитием ювенальных технологий и сбором информации от семьях это может привести к дальнейшему развитию «детского рынка», когда детей будут просто отбирать у родителей. Не исключено, что воспитание российских малышей будет в массовом порядке передаваться прозападным НКО (а таковы--абсолютное большинство НКО работающих в социальной сфере) , для которых это огромный рынок «социальных услуг». Во всяком случае, нянь и сиделок у нас в стране всегда хватало, а тут вдруг министры решили озаботиться определением содержания и требований к «специалистам и организациям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми», и сертифицировать эту работу.

В этот контекст идеально вписывается и план разработки предложений о создании и развитии сети федеральных детских центров для круглогодичного отдыха и оздоровления детей. Примером для них будет служить центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи, обучение в котором ведется по западному, модульному принципу. Одно из основных правил учреждения – не допуск законных представителей ребенка на территорию лагеря.

Организацией, ответственной за «мониторинг состояния инфраструктуры детства, включая оснащение, оценку и прогноз перспектив и направлений ее развития, распространение лучших практик содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятие барьеров для использования социальной инфраструктуры в интересах детей», назначена Высшая школа экономики – флагман глобализма в России. Какие барьеры способны снять фигурант гомосексуального скандала, ответственный за начальное образование Исак Фрумин и сам ректор ВШЭ – убежденный глобалист и муж главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Ярослав Кузьминов – «Катюша» недавно рассказывала в материале «ВШЭ лезет в колыбельки». Кузьминов и глава направления «Человеческий капитал» в кудринском Центре стратегических разработок Лилия Овчарова недавно представили доклад «12 решений для нового образования», в котором предлагают создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет, внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта и построить 40 новых учебных центров по модели «Сириуса». И вот все их тезисы почти без корректуры чудным образом перекочевали в Десятилетку---только в плане Минтруда речь идет о центрах уже в 60 регионах.

Суть кудрино-кузьминовских предложений: окончательное оформление кастового общества, даже не суверенного государства, а просто «единого экономического пространства», состоящего из «страт» (каст, социальных групп), т.е. из условных патрициев и плебеев. Выбирать судьбу каждому будут почти сразу после рождения без согласования с родителями – для этого глобалисты разрабатывают систему поддержки раннего развития и раннее дошкольное образование. Службы сопровождения будут не то, что вмешиваться в семью, а курировать развитие ребенка и давать родителям ценные указания. Любой нормальный человек понимает, что в столь раннем возрасте дети еще не умеют говорить и нуждаются не в кураторстве от г-д Фрумина с Кузьминовым, а в материнской ласке и отцовской заботе. Но система компьютерного отбора (вместо естественного) уже запущена, и работать по заданным алгоритмам она может только после создания «индивидуальной траектории развития» ребенка.

Так претворяется в жизнь голубая мечта главного по образованию Москвы Исаака Калины: «Создание нормативной базы, регулирующей обучение в общеобразовательных организациях по индивидуальным образовательным траекториям детей, параллельно осваивающих программы дополнительного образования в организациях дополнительного образования». Как сообщала «Катюша», этот деятель давно хочет отменить все экзамены в школах и ввести вместо них личный цифровой профиль человека. Таким образом, исчезнут все объективные критерии оценки уровня знаний ученика, подготовки учителя, качество общего образования опустится ниже самого низкого плинтуса. Зато можно будет с начальных классов решать, куда «определить» того или иного члена социума, и далее вести его по жизни по единственной дороге. Детей же т.н. «элиты» (причем именно финансовой, а не интеллектуальной) ждут «Cириусы» и фонды типа «Талант и успех»: ведь «хозяевам денег» нужно как-то поддерживать страту «эффективных менеджеров»-управленцев в России, взращивая из них новых марионеток. Здравствуй, кастовое общество.

Как эти механизмы будут внедрять «на производстве», непосредственно в школах? Очень просто – под эгидой всеобъемлющей и не означающей ничего конкретного «цифровой экономики». Заглянем в другой раздел плана ДД «Всестороннее образование – детям» и найдем там знакомые задумки глобалистов, выведенные на максимальную мощность. Мы едва успели разобраться с сутью эксперимента над школьниками под названием «Московская электронная школа», а составители уже к IV кварталу 2018 г. рассчитывают ввести в штатную эксплуатацию «Российскую электронную школу»! Ну а к концу 2020 года ставится задача реализовать приоритетный проект «Цифровая школа», призванный «обеспечить развитие информационно-образовательной среды в образовательных организациях».

Итак, при всех материальных пряниках малоимущим и многодетным, кнут грядущей десятилетки детства оказался куда более страшный, чем можно было прогнозировать. Это не просто инструмент усиления ювенальной юстиции или наступления на традиционные ценности, а самый настоящий глобальный проект из области социальной инженерии, в разы масштабнее и коварнее по сравнению с пилотным вариантом, который ранее пытались протащить ЦСР Кудрина и «Открытая Россия» Ротшильда-Ходорковского в Забайкальском крае. Можно называть этот план троцкистским, или социал-дарвинистским – все определения попадут в точку. Строители «дивного, нового мира» не предусматривают никаких традиционных связей, семейных союзов, высоких человеческих отношений. В их технократическом, «открытом» обществе (на самом деле – наглухо закрытом, тоталитарном) функции человека оцениваются утилитарно – точно как у машины, и существование возможно только под личным номером кирпича в стене. Их каток на полном ходу движется к главной ценности России – подрастающему поколению…

http://katyusha.org/view?id=10007


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Добавлено: 01 июн 2018 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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