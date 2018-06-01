Кортеж президента Украины сбил подростка

В Киеве автомобиль сопровождения из президентского кортежа Петра Порошенко сбил человека. Под колеса машины попал 13-летний велосипедист. Происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Григоренко.

По данным газеты «Украинская правда», пострадавшего увезли в больницу с переломами руки, ноги и черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что попавший в ДТП автомобиль «Фольксваген» являлся передовой машиной сопровождения и находился в километре от транспортного средства, в котором ехал Порошенко.

Причастность к инциденту на дороге отвергли в администрации президента. «Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа», - цитирует собеседника агентство «Украинские новости».

В этом году под колесами кортежа оказался пожилой мужчина. Пенсионер в центре Киева перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика и оказался сбит. Впоследствии пострадавший взял на себя вину за случившееся.