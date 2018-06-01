В Министерстве иностранных дел в России дали свой ответ на просьбу арестованного в Украине журналиста Кирилла Вышинского, который отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

В дипломатическом ведомстве РФ обещали оказать помощь Вышинскому, которого в Украине подозревают в госизмене.

«Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм», — заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин и добавил, что также он надеется на соответствующую реакцию профильных международных структур.

По его словам, «сама ситуация вызывает сожаление».

«Возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур», — отметил он.