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На Прикарпатье активисты перекрыли дорогу на Буковель


Добавлено: 01 июн 2018 в 21:01, Категория: Украина

В пятницу утром, 1 июня, жители Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области перекрыли дорогу, которая ведет к курорту Буковель.

Об этом сообщат местное издание Курс.

По полученным данным, люди требуют отремонтировать автодорогу Яблонов — Делятин. Протестующие, которых собралось около 100 человек, объявили бессрочную акцию и заявили о намерении держать движение перекрытым, пока не будут выполнены их требования.

Стоит отметить, что в направлении Буковеля образовалась многокилометровая пробка в обоих направлениях. В пробке стоят четыре автобуса с детьми. Правоохранители перекрыли дорогу за полтора километра до протестующих.

Первый заместитель председателя Службы автомобильных дорог области прибыл к протестующим. Он сообщил, что было подписано распоряжение ОГА о выделении 40 миллионов гривен на ремонт этой дороги. По его словам, этих денег должно хватить на 10 километров новой дороги. Работы начнутся после 20 июня.

Протестующие, в свою очередь, заявили, что не откроют дорогу, пока не будет техники.

«Тех, кто направляется в сторону Надворной мы пускаем в объезд через нашу «замечательную «дорогу — а это 60 километров бездорожья», — рассказала участница митинга.

На Прикарпатье активисты перекрыли дорогу на Буковель


Видео:

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Добавлено: 01 июн 2018 в 21:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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