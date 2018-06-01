«Не надо „зас*рать“ мозги нашим детям» любимый актер Путина угодил в в очередной конфликт

Российский артист Алексей Панин, который называет себя любимым актером Владимира Путина, угодил в очередной конфликт.

Он посмеялся над патриотическими высказываниями россиян, вызвав шквал критики в свой адрес. Скандальный пост был опубликован в Instagram-аккаунте Панина.

«Не позволим всяким геям и лесбиянкам развалить нашу могучую Россию! Мы великий народ! Не надо „зас*рать“ мозги нашим детям! Мы и без вас, что хочешь, заср*м! РОССИЯ ВПЕРЕД!» — написал актер.

В посте Панин разместил фотоколлаж, на первой части которого сидят несколько молодых девушек с символикой ЛГБТ-активистов, а во второй — молодые люди в форме ВДВ, которые сидят на улице среди разбросанного мусора.

Запись вызвала бурную реакцию у подписчиков актера