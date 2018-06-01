Павел Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкн вместе со своим немецким коллегой министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отправились к линии соприкосновения на Донбасс. Об этом сообщил директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев в своем аккаунте в Twitter.

«С наилучшими пилотами этих Angry Birds министры Павел Климкин и Хайко Маас отправляются к линии соприкосновения», — сообщил Макеев.

Украинский министр отметил, что в Мариуполь с наилучшими пилотами нашей страны полетять Климкин и Маас. Цель поездки — продемонстрировать немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и разрешающей Москвой войны против всего цивилизованного мира, добавил он.