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» » Павел Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс

Павел Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс


Добавлено: 01 июн 2018 в 15:56, Категория: Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкн вместе со своим немецким коллегой министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отправились к линии соприкосновения на Донбасс. Об этом сообщил директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев в своем аккаунте в Twitter.

«С наилучшими пилотами этих Angry Birds министры Павел Климкин и Хайко Маас отправляются к линии соприкосновения», — сообщил Макеев.

Украинский министр отметил, что в Мариуполь с наилучшими пилотами нашей страны полетять Климкин и Маас. Цель поездки — продемонстрировать немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и разрешающей Москвой войны против всего цивилизованного мира, добавил он.

Павел Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс


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Добавлено: 01 июн 2018 в 15:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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