«Развесистая клюква». Песков отрицает причастность Кремля к «убийству» Бабченко

Задержанный по подозрению в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман утверждает, что за этим преступлением стоит человек, работающий «в приватном фонде Владимира Путина».

Это категорически отрицает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких таких фондов в России не существует. Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке являются ни чем иным, как инсинуацией и не соответствют действительности».

«Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой», — добавил Песков.