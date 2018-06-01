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Сыровар Олег Сирота поддержал участие Андрея Воробьева в выборах


Добавлено: 01 июн 2018 в 16:57, Категория: Политика
Сыровар Олег Сирота поддержал участие Андрея Воробьева в выборах

Известный российский сыровар Олег Сирота сообщил о своей поддержке участия Андрея Воробьева в выборах губернатора Подмосковья. Об этом предприниматель написал на своей странице в Фейсбук.
 
Сыровар объяснил, что его поддержка основывается на позитивных изменениях, которые происходят в Подмосковье - начиная от дорог и заканчивая бизнесом и сельским хозяйством. Впервые за долгий период стали распахиваться заброшенные сельские угодья, после 25 летнего перерыва стали завозиться коровы.
 
Фермер отмечает рекордную поддержку областным правительством подмосковного фермерства. По его словам и общению с фермерами из других регионов, такой многоуровневой поддержки нет больше ни у кого.
 
Сыровары Московский области выбились в лидеры сыропроизводства, которого пять лет назад не было совсем. Сейчас в Подмосковье насчитывается больше пятидесяти сыроварен и сотни фермерских хозяйств. И это уже можно считать результатом работы Андрея Воробьева, отметил сыровар.

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Добавлено: 01 июн 2018 в 16:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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