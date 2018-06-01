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Ученые сделали новое открытие о жирафах


Добавлено: 01 июн 2018 в 13:56, Категория: Украина
Ученые сделали новое открытие о жирафах

Существует мнение, что группы, в которые собираются животные, увеличиваются, когда рядом появляется хищник, потому что большая группа уменьшает риск для отдельного животного быть убитым и потому что «больше глаз» сможет уследить за хищником. Однако в новом исследовании Бристольского университета стало известно, что это не относится к жирафам и что размер их групп не зависит от присутствия хищников.

Как говорит Зоя Мюллер, один из авторов исследования, «это удивительно и подчеркивает, насколько мало мы знаем о самых базовых принципах поведения жирафов». Ученые исследовали, как групповое поведение жирафов менялось в ответ на многочисленные факторы, такие как риск появления хищника, тип среды обитания и характеристики отдельных особей.

Тип среды оказывает некоторое влияние на размер группы, но основной эффект проявился в поведении взрослых самок, которые сбивались в небольшие группы, если у них были дети. Это противоречит распространенному мнению о том, что самки жирафов образуют большие группы, чтобы заботиться о потомстве. На деле все наоборот.

Популяция жирафов снизилась на 40% за последние 30 лет и сегодня их осталось меньше 98 000 в дикой природе. В Красной книге этот вид обозначен как «уязвимый». Однако некоторые виды могут быть уже на грани исчезновения. Понимание того, как животные ведут себя в дикой природе, облегчит создание для них комфортных условий в неволе


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Добавлено: 01 июн 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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