Ученые Тосканского университета нашли самое древнее дерево Европы

Ученые из Тосканского университета заявили о том, что им удалось обнаружить самое древнее дерево в Европе. По словам исследователей, им оказалась сосна, растущая в национальном парке Поллино на юге Италии. Ее возраст составляет 1230 лет и ученые утверждают, что она продолжает расти, в последние десятилетия у нее появилось несколько новых годовых колец.

Как отмечают исследователи, на данный момент известны и более старые деревья, но их возраст можно оценить только приблизительно. Сосна же из парка Поллино стала старейшим деревом, чей возраст удалось подсчитать с помощью анализа годовых колец. Растение относится к виду Pinus heldreichii, cосна Гельдрейха (боснийская сосна). К этому виду принадлежал и предыдущий кандидат в самые древние деревья Европы — 1075-летняя сосна, растущая на севере Греции.

Исследователи изучали самые старые деревья парка Поллино на протяжении четырех лет. Древнейшую сосну датировали двумя способами. Чтобы проанализировать годовые кольца, из дерева извлекли несколько кернов, но выяснилось, что центральная часть ствола, содержащая самые древние кольца, рассыпалась в труху. Возраст дерева уточнили с помощью радиоуглеродного датирования образцов корней, которые сохранились намного лучше.

По словам ученых, сосна выросла в конце VIII века нашей эры, эта эпоха отличалась сравнительно холодным климатом. Затем растение пережило несколько периодов высокой температуры, включая долгие сильные засух.