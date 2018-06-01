Украина отзывает двух дипломатов из уставных органов СНГ

Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов Содружества независимых государств (СНГ) в соответствии с поручением президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

МИД уточняет, что представители Украины до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов содружества — Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел, несмотря на то что ранее Украина не подписала Устав СНГ.

А после 2014 года украинская сторона прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также известно, что Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ — Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполкома — исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества — начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей.