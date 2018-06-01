В Севастополе устроили провокационную «тренировку» на День защиты детей

В оккупированном Севастополе в День защиты детей на летней эстраде Приморского бульвара провели «театрализованную тренировку».

Как сообщает Крым Реалии, дети детсадовского возраста изображали российских военных десантников: пели, плясали и показывали сценки. Многие номера были на военно-патриотическую тематику, дети были в одежде, имитирующей российскую и советскую военную форму. В одном из военизированных номеров детсадовцы вышли на сцену с флагом и изобразили российских военных десантников на тренировке. Некоторые детские сады разучили и исполнили песни о мире, отмечает издпние.

Сцену эстрады по случаю Дня защиты детей украсили большим полотнищем в цветах флага соседней России и цепочкой из воздушных шаров.

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