Вышинский останется под арестом до середины июля

Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вишинского.

Решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста суд принял в пятницу.

Правоохранители задержали 15 мая в Киеве руководителя «РИА Новости Украина» К.Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К. Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.