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Зидан назвал главную причину ухода из «Реала»


Добавлено: 01 июн 2018 в 09:43, Категория: Украина
Зидан назвал главную причину ухода из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского"Реала» Зинедин Зидан признался, что после успехов с королевским клубом потерял мотивацию к новым достижениям.

«Победа в чемпионате Испании в позапрошлом сезоне была моим лучшим моментом в „Реале“. После трех сезонов сложно продолжать работать и сохранять мотивацию. В таком положении я и нашел себя», — заявил тренер в интервью Football Espana.

Зидан рассказал, что могло повлиять на его решение. «Остался бы я, если бы мы проиграли в финале Лиги чемпионов? Не знаю. Возможно, это повлияло бы. Ни один из игроков команды не имеет отношения к этому решению. Они отнеслись к этому с уважением, как и ко всем тренерским решениям во время моей работы», — добавил он.


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Добавлено: 01 июн 2018 в 09:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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