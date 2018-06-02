Бензиновый кризис в ОРДО: очереди, отсутствие топлива, высокие цены

На временно не подконтрольных Украине территориях Донецкой области продолжаются серьезные перебои с поставками бензина. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их данным, топлива нет на многих заправках, а там, где оно появляется собираются гигантские очереди.

При этом цены на бензин растут катастрофически — его уже продают по 58 рублей за литр (речь идет о топливе марки А-95).

«По ул. Куйбышева, недалеко от налоговой, на АЗС был 95-й по 58 руб.», — написал местный житель.

«После выходных ждем 60?» — сообщают дончане.

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