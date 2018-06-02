Боевики в течение дня обстреливали Донецкую фильтровальную станцию. Об этом в субботу, 2 июня, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что враг вел огонь из минометов как по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции.

В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного, что на донецком направлении, а также Новотошковском, что в Луганской области.

Во время боевых действий в течение текущих суток трое военнослужащих получили ранения.

«Потери противника уточняются», — сообщили в пресс-центре.