Певец Элтон Джон недавно побывал в Украине. Легенда мировой музыки приехал в Киев с благотворительной целью. Артист Элтон Джон побывал в Киеве 28 мая. Элтон Джон не упустил возможность погулять по Киеву и побывать на интересных мероприятиях Киева.

Элтон Джон опубликовал фото из Киева на своей странице в Instagram, которые были сделаны в Киеве на фестивале «Кураж-базар». Под фото Элтон Джон поделился впечатлениями от Киева и Украины. Он отметил, какого прогресса достигли украинцы в социально важных вопросах в области ВИЧ:

Я так горжусь тем, как украинцы проинформированы и осведомлены в области ВИЧ. У нас такой огромный прогресс там, поскольку мы начали работать вместе 11 лет назад. Элтон Джон приехал не один, а со своим партнером Дэвидом Фернишем. Он также вместе с Элтоном выступили на одной из столичных радиостанций, где «говорили на национальном уровне о ВИЧ-инфекции».