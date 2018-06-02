Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о перспективах закрытия свободного пересечения российско-белорусской границы. Слова были сказаны во время посещения одной из погранзастав в Брестской области.

Президент РБ предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе.

"Они (Россия, - прим.) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе, цитирует Лукашенко "Белта". - Пусть определяются, определятся - нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе".

Впрочем, белорусский президент добавил, что считает границы пережитком прошлого.

Представители Госпогранкомитета добавили, что на границе двух стран штатные подразделения в настоящее время есть только с российской стороны.

Российский контроль на границе внутри союзного государства появился в начале прошлого года, после того, как Белоруссия открыла «ворота» для жителей большого числа третьих стран. По заявлениям ответственных лиц, контроль со стороны РФ не распространяется на белорусских граждан.