Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что Борис Герман, которого подозревают в организации «убийства» Аркадия Бабченко, был неприятно удивлен, узнав о том, что журналист жив. Об этом он в пятницу, 1 июня, рассказал в эфире Радио -НВ.

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты.

«Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: „Ну что, как всегда по торговле оружием?“. Потому что господин Герман имеет несколько дел — открытых, закрытых — по торговле оружием. Он говорит: „Ну да, конечно, по торговле оружием“. Он (адвокат — ред.) говорит: „Извини, задержались, потому что там такой дурдом — журналист, которого убили, оказался жив“. И тут господин Герман белеет, говорит: „Мне конец“», — рассказал генпрокурор.

Также Юрий Луценко заявил, что Герман на самом деле не сотрудничал с украинской контрразведкой, как он заявил во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Не был он никаким сотрудником (украинской контрразведки, — ред.), это очевидно. Конечно, мы это проверили еще до того, как состоялось вчерашнее судебное заседание», — сказал Луценко