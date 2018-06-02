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Новое правительство Каталонии официально вступило в свои полномочия


Добавлено: 02 июн 2018 в 20:00, Категория: Украина
Новое правительство Каталонии официально вступило в свои полномочия

Сегодня, 2 июня 2018 года, члены нового правительства Каталонии приняли присягу. Новым лидером Каталонии стал Ким Торр. Период прямого руководства со стороны Мадрида в этом автономном регионе автоматически завершился.

Осенью минувшего года в Каталонии прошел референдум о получении независимости. Подавляющее большинство избирателей поддержало эту идею. Однако руководство страны сочло проведение референдума незаконным.

Ким Торр подтвердил свою верность идее независимости региона и призвал нового премьер-министра Испании Педро Санчеса (вступившего в должность сегодня) продолжить конструктивный диалог.

«Педро Санчес, давайте разговаривать, давайте рискнем вместе, давайте сядем за стол и поговорим — правительство с правительством.» — сказал Торр.


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Добавлено: 02 июн 2018 в 20:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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